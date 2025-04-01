В Индии превратили 15-летний BMW 7-серии в современный G70

В мире автомобильного дизайна вызывающие споры решения не всегда означают что-то плохое — скорее, наоборот, они привлекают внимание и заставляют людей обсуждать. Это относится к последнему поколению BMW 7-серии (G70), дизайн которого вызвало огромное количество дискуссий.

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Судя по всему некоторые преданные фанаты BMW всё же прониклись этим смелым дизайном, даже если их кошельки пока не готовы к переходу на новую модель. Один особенно увлечённый владелец из Индии решил взять ситуацию в свои руки и превратить старую «семёрку» в весьма правдоподобную копию нового поколения.

Исходником для переделки стала BMW 7-серии в кузове F01, выпускавшаяся с 2008 по 2015 год. В сравнении с предшественником, экстравагантной E65 эпохи Криса Бэнгла, F01 отличалась более сдержанным и элегантным дизайном.

Она была и менее агрессивной, чем последующая G11. Однако время не щадит даже флагманы, и владелец решил, что автомобилю необходима серьёзная внешняя модернизация.

Работу выполнила мастерская Autokrafte из Ахмедабада (Индия). Для реализации проекта команда использовала реплики передней и задней оптики, бамперов и других внешних панелей, стилизованных под дизайн G70. И, надо сказать, им удалось добиться весьма точного сходства.

Но простой заменой деталей дело не ограничилось. Поскольку между F01 и G70 довольно мало общего в габаритах и формах, мастерам пришлось буквально вырезать переднюю и заднюю части кузова, подгоняя крылья и капот под новый облик.

В результате автомобиль получил фирменную двухъярусную оптику, огромную решётку радиатора и узкие светодиодные фонари. Чёрные вставки на бамперах и боковые юбки имитируют спортивный M-пакет.

Дополняют образ двухцветная окраска, а также алмазные колесные диски.

Однако знатокам BMW отличия будут бросаться в глаза. Линия крыши, двери, дверные ручки и зеркала остались от F01, что создаёт визуальные несоответствия. Если присмотреться, можно заметить неровности в подгонке панелей, а удлинённые свесы кузова несколько портят пропорции. Кроме того, новые диски, хоть и стильные, выглядят мелковатыми на фоне агрессивного обвеса.

Autokrafte не сообщила об изменениях в технической части, так что можно предположить, что салон, шасси и силовой агрегат остались без изменений. Стоимость переделки также не раскрывается, но наверняка такой рестайлинг обошёлся владельцу лишь в небольшую часть стоимости оригинального G70.

Подобные бюджетные обновления внешности становятся всё популярнее на азиатских рынках. Для владельцев это возможность придать машине более современный вид без серьёзных затрат. Некоторые комплекты даже продаются в интернете, делая такие проекты доступными широкому кругу энтузиастов. Например, существует набор для превращения Mercedes E-класса в некое подобие Maybach.