Перечислены самые дешевые новые авто на рынке России

Портал «Автоновости дня» представил рейтинг 10 самых доступных новых автомобилей в России.

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Первое место занимает седан Lada Granta — его базовая версия Standart с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач стартует от 750 тыс. рублей.

На второй позиции — Lada Niva Legend в трехдверном кузове. Минимальная цена этой модели составляет 1 млн рублей. В базовой комплектации она оснащается 1,7-литровым 83-сильным бензиновым двигателем, «механикой» и постоянным полным приводом.

Третье место у Lada Niva Travel — кроссовер предлагается от 1,3 млн рублей и комплектуется тем же 1,7-литровым мотором мощностью 80 л. с.

Также в топ-10 вошли:

BAIC U5 Plus — от 1,39 млн рублей

Lada Vesta — от 1,49 млн рублей

УАЗ «Хантер» — от 1,5 млн рублей

JAC JS3 — от 1,55 млн рублей

Livan X3 Pro — от 1,6 млн рублей

Changan Alsvin — от 1,6 млн рублей

Lada Largus — от 1,66 млн рублей

Все цены указаны в рублях за базовые комплектации.