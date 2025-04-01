Раскрыты особенности машин Avatr для рынка РФ

Китайский концерн Changan сообщил о ключевых особенностях премиальных электрокаров, которые поставляются на российский рынок. В компании подчеркнули, что машины для экспортных рынков заметно отличаются от собранных для внутреннего рынка.

© Quto.ru

Так, автомобили для России поддерживают подключение смартфонов через Apple CarPlay и Android Auto, тогда как на внутреннем рынке водители предпочитают пользоваться фирменным приложением Huawei. К слову, последнее работает только на китайском языке и поддерживает авторизацию на номер телефона Китая.

Стоит отметить, что в предназначенных для китайского рынка машинах нельзя даже перевести часы. Эта особенность связана с тем, что в стране действует единый часовой пояс и потребителям такая функция не нужна.

Кроме того, специально для России машины оборудованы «тревожной кнопкой» ГЛОНАСС, полным набором подогревов, e—SIM российского стандарта и «программными решениями, спроектированными так, чтобы они не попадали под воздействие санкционных политик», а также мобильным приложением, разработанным с учётом потребностей россиян.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Производитель также напомнил, что с конца 2024 года компания запретила своим дилерам экспортировать электромобили, предназначенные для Китая, на другие рынки. Продавцов, которые продолжат поставки, ждёт крупный штраф, а покупатели рискуют столкнуться с блокировкой и «окирпичиванием».