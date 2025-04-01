Как изменить ситуацию с контролем водителей автобусов

Автоэксперт Владимир Сажин отметил, что с этой проблемой надо бороться комплексно и на государственном уровне.

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Эксперт отмечает, что надо усилить контроль и создать независимую организацию, которая будет следить за выпуском транспорта на линию. Но тут важно полностью изменить сам подход к контролю, добавил он.

«Проверки перед выездом и возвращением в парк есть, но что происходит с водителем в течение дня? С утра он может прийти на работу в нормальном состоянии, но позже, чтобы взбодриться, выпьет энергетик, переборщит с кофе или испытает стресс, что приведёт к скачку давления, уровня сахара или другим проблемам», — объяснил Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт предлагает решить проблему с помощью цифровых технологий. Он считает, что необходимо ввести систему контроля водителя с помощью плавающего QR-кода водительского удостоверения с Госуслуг-Авто. Этот код надо будет предъявлять при каждом выходе на линию, при возврате, а также в течение дня, отметил Сажин. Также специалист добавил, что система будет отмечать время нахождения водителя на линии и время отдыха. Вся информация должна автоматически поступать в надзорные органы для обеспечения оперативного реагирования.

Автоэксперт сообщил, что данный QR-код нельзя будет сфотографировать, либо передать другому человеку, так как он все время меняется, а соответственно, подделка невозможна.

Ранее стало известно, какие изменения коснулись российских водителей с 1 апреля.