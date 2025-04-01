Hyundai Solaris в начальной версии поразил оснащением

В Индии сфотографировали самую доступную версию аналога Hyundai Solaris - седана Verna. И в отличие от машин, которые появлялись в промо-материалах, базовый вариант выглядит действительно бедно.

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Начальная версия EX оснащается атмосферным бензиновым двигателем на 115 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Цена - около 1,3 млн рупий, почти столько же в рублях при конвертации.

Упрощали жёстко: лишили хрома во внешней отделке, зеркала установили без повторителей сигнала поворота, галогенки, 15-дюймовые "штампы", убрали дневные ходовые огни.

Салон выглядит крипово благодаря блоку, в котором в богатых версиях установлены экраны мультимедиа и приборной панели.

Вместо них - заглушка и "колодцы" с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра, между которыми расположился монохромный дисплейчик бортового компьютера - настраивается при помощи единственной панели управления на рулевом колесе.

Зато есть кондиционер, регламентированный набор подушек безопасности - 6 штук, центральный замок, электропривод зеркал, ESC.

В России официально продаётся отечественный клон Hyundai Solaris - Solaris HS стоимостью от 2 020 000 рублей.