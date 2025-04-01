Названы четыре недостатка кроссовера Volkswagen Taos

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о минусах кроссовера Volkswagen Taos российской сборки.

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«На бампере микс из четырех фактур: черного глянца, «серебрянки», окраски в цвет кузова и матово‑черного пластика воздухозаборников. Кстати, воздухозаборники – наполовину глухие, но ячейки решетки очень крупные, дополнительная сеточка-защита не повредит», — сказал эксперт.

По словам специалиста, передняя панель салона теряет львиную долю шарма, если вместо оранжевых вставок предусмотрены серые. Также пластик в автомобиле везде жесткий. Полка сверху передней панели нефункциональная – мелкая, из скользкого пластика.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с турбированными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы семь минусов подержанного кроссовера Mercedes-Benz GLK.