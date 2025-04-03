Что будет с рынком пикапов в России

Компания «МБ Рус», бывшая российская «дочка» Mercedes-Benz, в настоящее время активно развивается в сегменте пикапов. Недавно она презентовала сразу две модели, Foton Tunland V7 и V9 — на сегодняшний день это единственные полноразмерные пикапы, которые поставляются в Россию официально. В течение 2025 года «МБ Рус» привезет и новое поколение модели Tunland серии G, также не исключается и расширение портфеля брендов, так как пикапы пользуются все большей популярностью у россиян.

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«Сегмент пикапов остается одним из наиболее перспективных на российском рынке, — рассказала в интервью заместитель генерального директора „МБ Рус“ Наталья Королева. — Мы видим, что эти автомобили востребованы как среди частных потребителей, так и у корпоративных клиентов, и наша цель на 2025 год — укрепить позиции Foton и войти в число лидеров компаний, реализующих пикапы».

Обозначенная задача не из простых. По итогам прошлого года лидером в сегменте стал Great Wall, который реализовал 6,9 тысячи пикапов, имея в арсенале всего две модели: Poer и KingKong Poer. На второй строчке JAC с тремя моделями — T8, T8 Pro и T9, продажи которого составили почти шесть тысяч штук. Замыкает первую тройку отечественный УАЗ с результатом 4,1 тысячи проданных машин. За УАЗом расположились Changan (3,1 тысячи пикапов, рост в 3,5 раза) и Sollers (3 тысячи машин).

Возвращаясь к «МБ Рус» и пикапам Foton, компания намерена развивать дилерскую и сервисную сеть. В представительстве прогнозируют, что в 2025 году в сегменте пикапов будет хоть и сдержанный, но все же рост. Этому способствуют развитие внутреннего туризма и потребности малого и среднего бизнеса.

Отвечая на вопрос о возможном расширении портфеля брендов, Королева рассказала, что «МБ Рус» «постоянно анализирует рынок и ведет переговоры с партнерами».