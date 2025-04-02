Что нужно знать перед покупкой Toyota Corolla

Toyota Corolla является самым востребованным седаном японской марки во всем мире благодаря своей легендарной надежности. Однако даже у этой проверенной временем машины есть свои недостатки, рассказал коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

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Как отметил Житнухин в беседе с "Газетой.ru", владельцы чаще всего жалуются на слабую динамику модели, особенно это касается базовой версии Corolla с двигателем объемом 1,6 литра. Мощности 122-сильного мотора очень часто не хватает для уверенного обгона на трассе.

Эксперт отметил, что вторым недостатком машины является ее подвеска. Она настроена довольно жестко, что обеспечивает высокую управляемость, однако при проезде неровностей амортизаторы передают всю вибрацию на кузов, что делает поездку не очень комфортной.

Кроме того, в салоне из-за плохой шумоизоляции слышны посторонние шумы, особенно на высоких скоростях.

Несмотря на то, что внутри седана достаточно места для пассажиров, багажное отделение не может похвастаться большим объёмом, заметил специалист. Его вместимость составляет 370 литров, что в разы меньше, чем у потенциальных конкурентов.

Житнухин полагает, что главным минусом Toyota является ее интерьер, который, по его мнению, выглядит весьма устаревшим по сравнению с другими машинами тех же годов.

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