В Краснодарском крае продают почти новый BMW 520i

По словам продавца, баварский седан практически не выезжал на дороги. Исключением были лишь поездки на плановые техобслуживания. В результате бережного хранения 11-летняя «капсула времени» представляет собой практически новый автомобиль. Примечательно, что в аналогичном состоянии находятся и другие машины коллекционера.

© Motor.ru

Представленный BMW 520i обут в заводские покрышки, а также оборудован штатными стеклами и тормозными колодками. При этом владелец даже не распаковал велюровые коврики. Несмотря на длительное хранение, седан регулярно проходил техобслуживания.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

BMW 520i в кузове F10 оборудован двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 184 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с восьмидиапазонным автоматом. В список оснащения седана, представленного в базовой комплектации, входят 17-дюймовые колесные диски, электропривод передних сидений, салон, отделанный экокожей, а также обогрев руля и кресел.

Помимо 11-летней «пятерки», в коллекции владельца присутствуют модели 5 серии в кузовах Е12, Е34 и Е39, а также 7 серии в кузовах Е38, Е65 и F01.

В начале марта в России продавали 28-летний BMW 850i в идеальном состоянии. Уникальную «капсулу времени» почти без пробега тогда оценили в 15 миллионов рублей.