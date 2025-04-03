В ГАИ озвучили марки машин, которые редко проверяют на дорогах

Автоинспекторы останавливают машины на дорогах, исходя из определенных правил. Некоторые водители сталкиваются с проверками довольно часто.

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Представитель ГИБДД рассказал, что владельцы минивэнов и универсалов, как правило, остаются незамеченными. Чаще всего такой транспорт предпочитают семейные люди, которые придерживаются ПДД. Исключение составляют немецкие автомобили, к примеру, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz.

Кроме того, редко вызывают подозрения водители машин марки УАЗ – владельцы моделей «Патриот», «Хантер» и «Пикап» могут спокойно проезжать мимо постов ДПС.

Особого интереса для полиции не представляют авто китайских марок Geely, Haval и Chery, а также японская Suzuki. Их владельцы редко создают проблемы.

Исключением являются случаи, когда полиция проверяет конкретную модель по ориентировке. В таких ситуациях могут останавливать все Suzuki SX4 черного цвета, но в целом эта модель не имеет криминальной репутации.

Не возникает дополнительных вопросов к машинам, находящимся в исправном техническом состоянии, имеющим опрятный внешний вид, отметили в NaAvtotrasse.ru.

Ранее в России вступили в силу четыре важных изменения для водителей.