Компания «Хавейл» анонсировала новое мобильное приложение

Компания «Хавейл Мотор Рус» анонсировала новое мобильное приложение GWM, которое объединит функции сразу трех ранее существовавших сервисов: MY HAVAL, TANK и ORA&WEY. Оно предназначено для владельцев автомобилей брендов Haval, Tank, Ora и Wey. Запуск приложения состоится весной, и оно будет доступно в популярных онлайн-магазинах.

© Ferra.ru

GWM сохранит весь функционал предыдущих приложений. Владельцы автомобилей смогут дистанционно запускать двигатель, управлять дверными замками, настраивать климат-контроль, включать подогрев и вентиляцию сидений, а также закрывать окна и люк. Также приложение позволит следить за запасом хода, давлением в шинах и местоположением автомобиля.

Для удобства пользователей аккаунты будут автоматически перенесены в новый сервис, а авторизация станет максимально простой. Все персональные настройки также сохранятся.

Инструкции по переходу на новую платформу появятся в текущих приложениях и на официальных сайтах брендов. Системные требования останутся прежними: iOS 13.0 и выше, Android 7.0 и выше.