Штрафы за нарушения на переездах предложили повысить

Число аварий на переездах растет из-за низкой дисциплины водителей автомобилей, уверены в РЖД. Бороться с нарушителями правил переезда железнодорожных путей в компании предлагают повышением штрафов для автомобилистов с нынешних 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Кардинально же решить проблему может строительство путепроводов или оборудование всех переездов автоматическими заграждениями.

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На большое количество аварий на железнодорожных переездах обратил внимание глава Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров на коллегии Минтранса.

"Острота этого вопроса повышается. С 2021 года произошло 878 столкновений автотранспортных средств с железнодорожным подвижным составом", - сказал он.

По данным РЖД, только за январь-март этого года на железнодорожной сети произошло 47 дорожно-транспортных происшествий, и все - по причине нарушения правил проезда переезда водителями автомобилей. В компании полагают, что даже полностью оборудованный в соответствии со всеми нормативами переезд несет опасность, так как водители часто игнорируют требования сигнализации, объезжают шлагбаумы и вмешиваются в работу устройств заграждения.

В ведении крупнейшего железнодорожного перевозчика находятся 10,2 тыс. переездов. Большинство из них (8 тыс.) функционируют без дежурного работника, 78% переездов оборудованы автоматической переездной сигнализацией, на 64% уложен резинокордовый настил. На 1834 переездах (83%), обслуживаемых дежурным работником, установлены устройства заграждения.

"Основная причина ДТП на железнодорожных переездах - низкая дисциплина водителей автотранспортных средств. РЖД проводят работу по модернизации железнодорожных переездов, повышению безопасности движения, профилактике ДТП. Но одних только этих мер недостаточно, если водители не будут соблюдать правила дорожного движения. Большинство ДТП происходит на переездах, которые оборудованы средствами предупреждения о приближающемся поезде, но водители их игнорируют", - сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

Сейчас нарушение правил движения через железнодорожные пути по статье 12.10 Кодекса об административных правонарушениях карается штрафом в 5 тыс. рублей или лишением права управления транспортным средством на три-шесть месяцев. РЖД предлагают повысить размер штрафа до 30 тыс. рублей, а срок лишения прав приравнять к тому, что положен за управление автомобилем в состоянии опьянения, то есть до полутора-двух лет.

"Свои предложения мы направляем в органы власти и озвучиваем при обсуждении на различных площадках, в том числе в Госдуме и Совете Федерации", - уточнили в компании.

При этом в РЖД считают, что гарантированно предотвратить ДТП на переездах можно только полностью исключив пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне, то есть путем строительства путепроводов.

Помимо путей, принадлежащих РЖД, есть еще десятки тысяч километров путей необщего пользования промпредприятий, рудников, различных подъездных путей. Там тоже есть переезды, за которыми должен следить владелец инфраструктуры. Ространснадзор ежегодно обследует все виды переездов, всего их более 11,3 тысячи. При обследовании проверяется состояние дороги, межрельсового настила и междупутевого покрытия, исправность средств сигнализации и связи, заградительных устройств, освещенность, видимость обстановки для водителей и машинистов. При выявлении нарушений Ространснадзор следит за их устранением.

По статистике ведомства, в прошлом году на пересечении путей произошло 238 столкновений, пострадали 182 человека, 55 погибли. Там тоже уверены, что все аварии допущены по вине водителей автомобилей. До июля сотрудники Ространснадзора планируют обследовать 8867 переездов, из них 1530 - на путях необщего пользования.

"Основное внимание будет уделено переездам, находящимся на путях необщего пользования, так как именно они наименее оснащены заградительными барьерами. В 2024 году из 238 ДТП на железнодорожных переездах 143 были допущены на переездах IV категории (нерегулируемых), из них третья часть на путях необщего пользования", - сообщили "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства.

Председатель Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев считает, что необходимость решения проблемы с аварийностью на переездах назрела уже давно. Но этот вопрос, по его словам, входит в компетенцию МВД и РЖД. Член президиума ассоциации "Транспортная безопасность", экс-депутат Госдумы Александр Старовойтов предлагает для выработки комплексного решения собрать полную статистику: по чьей вине совершаются ДТП и каким образом это происходит.

"Если окажется, что водители грубо нарушают правила дорожного движения, то можно пойти и по пути увеличения штрафов. Но при этом сразу возникает вопрос - кто их будет администрировать? По сотруднику ГИБДД на каждом переезде не поставишь. Если же каждый переезд будет оснащен средствами фиксации нарушений ПДД, вопрос можно будет решить и без поднятия штрафов", - уверен он.

Старовойтов также считает важным оценить, насколько железнодорожные переезды оборудованы средствами, которые могут препятствовать нарушению правил дорожного движения.