Названы пять самых популярных китайских автомобилей с пробегом

В России среди китайских автомобилей с пробегом с самым большим количеством регистраций за эту зиму лидирует Chery Tiggo (T11). Об этом говорится в исследовании «Авто.ру Бизнес».

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«По данным «Авто.ру Бизнес», в феврале 2025 года Chery Tiggo (T11) можно было приобрести за 468 тыс. рублей. Это на 7,1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении аналитиков сервиса.

На втором месте — Geely Coolray (-3,7%; 1,9 млн рублей). Далее идет Haval F7 (-10,4%, 1,9 млн рублей). Замыкают первую пятерку Haval Jolion (-8,9%; 1,9 млн рублей) и Lifan Solano (-19,6%; 370 тыс. рублей).

Среди новых китайских автомобилей самыми популярными за эту зиму в России стали Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion, Chery Tiggo 4 Pro, Haval M6 и Geely Monjaro.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщило издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.

Кроме того, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что желавшие купить машину китайского бренда россияне уже это сделали, поэтому распродать весь объем завезенных авто не удается.

Ранее сообщалось, что доля китайских автомобилей в России составит 90%.