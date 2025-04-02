Автоэксперт назвал ошибки водителей, которые губят кондиционер

Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов рассказал "Российской газете", что кондиционер в машине - не роскошь, а необходимость, особенно в жару. Но многие автовладельцы даже не подозревают, что сами сокращают срок его службы. При этом ремонт или замена компрессора могут обойтись в десятки тысяч рублей - куда проще избежать типичных ошибок.

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