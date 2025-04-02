Автоэксперт назвал ошибки водителей, которые губят кондиционер

Автоэксперт Константинов назвал ошибки водителей, которые губят кондиционер
Директор департамента механического ремонта "Люкс" АГ "Авилон" Павел Константинов рассказал "Российской газете", что кондиционер в машине - не роскошь, а необходимость, особенно в жару. Но многие автовладельцы даже не подозревают, что сами сокращают срок его службы. При этом ремонт или замена компрессора могут обойтись в десятки тысяч рублей - куда проще избежать типичных ошибок.
"Первая и самая грубая ошибка - включать кондиционер на полную мощность сразу после прогретого на солнце салона. Представьте: машина час стояла под палящим солнцем, воздух внутри раскалён, компрессор перегрет - и тут его резко нагружают. Гораздо разумнее сначала открыть окна, проветрить, а уже потом плавно включать охлаждение. Вторая проблема - пренебрежение обслуживанием. Кондиционер - не вечный механизм. Фреон со временем уходит, фильтры забиваются, патрубки рассыхаются. Если раз в пару лет не заезжать на диагностику, система начнёт работать на пределе, а потом просто выйдет из строя. Причём часто это случается в самый неподходящий момент - в пробке, под палящим солнцем. Третий момент - привычка дуть "на максимум". Казалось бы, что тут такого? Но постоянная работа на предельной мощности изнашивает компрессор. Оптимальный режим - выставлять температуру на 5-7 градусов ниже уличной. Так и комфорт будет, и нагрузка - в разумных пределах. Отдельная история - зимнее "бездействие". Некоторые водители полгода не включают кондиционер, считая, что так он "отдыхает". На самом деле, без регулярной работы масло в системе не циркулирует, уплотнители пересыхают, и к лету система может просто не запуститься. Достаточно раз в месяц включать его на 10-15 минут - даже зимой. Наконец, самая опасная привычка - игнорировать первые признаки неисправности. Посторонние шумы, слабый поток воздуха, неприятный запах - всё это сигналы, что кондиционеру нужна помощь. Если тянуть до последнего, можно попасть на серьёзный ремонт. Кондиционер требует внимания не меньше, чем двигатель или коробка передач. Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание помогут избежать дорогостоящих поломок - а значит, сэкономят и нервы, и деньги", - отметил специалист.