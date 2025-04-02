Новая Chery Tiggo сломалась сразу после выезда из салона

Россиянин купил новую Chery Tiggo, и ему практически сразу пришлось решать три проблемы, возникшие с этим автомобилем. Свою историю он опубликовал на портале Drive2.

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По его словам, буквально после выезда из салона автомобиль потребовал проверки заднего центрального радарного детектора. Как полагает автовладелец, ему предстоит менять датчик. Еще водитель обнаружил, что не работает обогрев пассажирского сиденья. Оказалось, что при сборке автомобиля в него забыли поставить соответствующий предохранитель. Автовладельцу пришлось купить и поставить его самому.

Также он рассказал о «кривой настройке» коробки передач.

«На скорости менее 10 километров в час не скидывает на первую передачу, в итоге машина едет в натяг, ловишь вибрации задней точкой», — пожаловался автор поста.

Ранее был опубликован список типичных проблем и поломок, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей Chery Tiggo 4 Pro. Выяснилось, что часто они жалуются на малую мощность генератора, дефекты штатного уплотнителя порогов, частые отказы камер, протирание краски на задней двери. Кроме того, нередки претензии на тугой ход дверей, обрывы нитей обогрева лобового стекла, конденсат на потолке и стук рулевого вала.