В Подмосковье стартовала акция по правильной утилизации шин

С 1 апреля по 11 мая в регионе проводится акция «Сдай шины на «Мегабак"» для правильной утилизации отслуживших шин. Об этом рассказала пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилнадзору Подмосковья.

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Шины отправляются на переработку: их измельчают до резиновой крошки и затем используют при создании покрытий на детских и спортивных площадках. Кроме того, резиновая крошка требуется при изготовлении асфальтобетонной смеси.

Чтобы стать участником акции, нужно привезти шины в один из пунктов приема «Мегабак», сделать с ними креативное фото и выложить в VK с хэштегом #сдалшинынаМегабак. Трое победителей получат сертификаты на новые шины (20 тысяч рублей, 15 тысяч и 10 тысяч соответственно).