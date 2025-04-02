АвтоВАЗ объяснил, почему модели Lada лишились 25 комплектаций

Более двух десятков вариаций Niva Legend, Granta, а также Vesta SW, Vesta SW Cross и Vesta Cross пропали с официального сайта Lada — на это обратил внимание портал «Лада.Онлайн».

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Журналисты выяснили, что АвтоВАЗ обновил прайс-листы с наступлением апреля: рекомендованная розничная цена автомобилей не изменилась, однако значительная часть комплектаций больше не выпускается. И в АвтоВАЗе дали этому объяснение.

Так, Niva Legend лишилась исполнений Urban и Black. Универсал Vesta SW остался без комплектаций 2024 года — Comfort'24 (1,6 литра, 106 сил, 5МТ), Enjoy'24 (1,6 литра, 106 сил, 5МТ), Enjoy'24 (1,8 литра, 122 сил, АТ) и Techno'24. «Приподнятую» Vesta Cross больше нельзя купить в исполнении Techno'24 с 1,8-литровым мотором на 122 сил с шестиступенчатой «механикой». Притом в список доступных вернули исполнение Life'24 со 106-сильным двигателем 1.6 и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Что касается Granta, то у седана с апреля нет исполнений Comfort'24 и Сlub'24, как и у лифтбека. У Lada Granta Cross и вовсе пропали все версии.

Представитель АвтоВАЗа в разговоре с «Лада.Онлайн» назвал изменения в списках комплектаций «стандартной практикой бренда по обновлению комплектаций».

«Это означает, что в прайс-листе уже имеются аналогичные по составу оснащения комплектации или планируются новые или расширенные», — пояснили в компании.

Тем временем к запуску готовится новая модель Lada под названием Iskra. Это семейство бюджетных автомобилей, которым в модельной линейке отведена ниша между Granta и Vesta. Старт серийного производства намечен на 19 апреля 2025 года, выпускать «Искру» будут на заводе в Тольятти.