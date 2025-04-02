"За рулем" назвал четыре дешевых авто, ввезенных в РФ по параллельному импорту

Газета.Ru

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев назвал четыре некитайских иномарки по цене от 1,6 млн рублей, ввезенные в РФ по параллельному импорту. Первая из них — Chevrolet Cobalt.

Названы четыре доступные машины, ввезенные по параимпорту
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«Кузов Chevrolet Cobalt – седан. Клиренс – 160 мм, объем багажника – 545 л. Цены начинаются от 1,6 млн рублей за машины с механической трансмиссией, от 1,75 млн – с гидроавтоматом. Ввозиться может из Узбекистана и Казахстана», - отметил эксперт.

Второй автомобиль — седан Honda Crider по размерам – «переросток» С-класса. Длина – 4766 мм, клиренс – 135 мм, багажник – 560 л. Оснащение автомобиля богатое. Цена находится в диапазоне 2-2,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Еще один автомобиль — кроссовер Kia KX1. Клиренс – 185 мм. Концептуально сопоставим с Rio X-Line, но немного короче – 4100 мм. Багажник небольшой - 352 л. Стоимость автомобиля от 2,5 млн рублей.

На последнем месте кросс-хэтч Suzuki Fronx. Длина машины – 3995 мм, то есть автомобиль небольшой. Цена – от 2,7 млн рублей.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.

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Сергей Зиновьев