Названы самые популярные нарушения ПДД весной

Стало известно, за какие нарушения правил дорожного движения граждане России чаще получают штрафы с наступлением весны. Об этом говорится в поступившем в редакцию Quto.ru исследовании компании bip.ru, эксперты которой проанализировали данные 34,6 млн пользователей за последние три года.

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Оказалось, что с наступлением тепла резко увеличивается число штрафов за три нарушения.

Так, на 20,6% чаще автомобилистов наказывают за нарушения правил тонировки. По мнению экспертов, связано это с тем, что приборы, которые используются гаишниками на дорогах для проверки светопропускания стёкол, могут использоваться только при температуре от +0,5 до +20 градусов. Таким образом, зимой тонировку можно проверить только в помещении.

Кроме того, весной на 22,2% увеличивается количество постановлений за парковку на тротуаре или пешеходном переходе. Аналитики отмечают, что в условиях, когда дороги и тротуары нередко заметены снегом и не чистятся, нарушения попросту сложно заметить, а после того, как сугробы тают, их хорошо видно.

«Разметка на пешеходных переходах за зиму часто стирается: краску разрушают реагенты и шипованная зимняя резина. От этого весной водители не всегда различают его границы и не останавливаются на расстоянии положенных пяти метров», — говорится в исследовании.

Причём после весеннего роста к лету число нарушений заметно снижается.

Но сильнее всего — сразу на 37,1% — растёт число штрафов за парковку на газоне в Москве. Отмечается, что в холодное время года зелёные насаждения в столице покрывают сугробы, и многие автомобилисты оставляют машины на подобных парковочных местах, намеренно или нет.

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С приходом весны газоны снова становятся видны, но многие водители не замечают этого и оставляют автомобиль по привычке. К слову, пожаловаться на такую стоянку может любой горожанин со смартфоном, а штраф за это нарушения составляет 5 000 рублей для граждан и до 300 000 рублей для юрлиц.