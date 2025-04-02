Rolls-Royce Phantom Cherry Blossom украсили трехмерными «лепестками сакуры»

Седан украсили тематическими вышивками, причём впервые некоторые из них выполнили по новой технологии, придающей реалистичную трёхмерность, и окрасили в колер Crystal over Arctic White. Концепция машины основана на национальной японской традиции ханами — любования цветами.

Новый проект отделения Bespoke посвящён цветению сакуры и национальной японской традиции ханами. Любование цветами — очень кратковременное удовольствие. Оно длится всего 7—10 дней и невольно напоминает о быстротечности жизни. Чтобы передать красоту мимолётности момента, команда дизайнеров Rolls-Royce создала специальную версию потолка Starlight Headliner с декоративной вышивкой в виде сакуры. Нанесение рисунка заняло три недели и потребовало 250 тысяч отдельных стежков.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

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Впервые в истории Rolls-Royce для украшения салона также применили «скульптурную» вышивку. Её можно увидеть, например, на перегородке между передним и задним рядами — кажется, будто лепестки сакуры опадают с веток прямо у вас на глазах. Трёхмерный декор сделан по новой технологии. Сперва с помощью нитей создаётся самоподдерживающая структура. Затем лепесткам вручную придают нужную форму, после чего пришивают на место.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

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Седан Phantom Extended Cherry Blossom был задуман три года назад, но клиенту его передали только сейчас. В движение автомобиль приводит турбодвигатель V12 6.75 мощностью 571 лошадиная сила и 900 Нм крутящего момента, совмещённый с восьмидиапазонным автоматом ZF. Привод, разумеется, задний. Цвет кузова соответствует тематике и называется Crystal over Arctic White — кристально-белый с покрытием стеклянной крошкой.

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