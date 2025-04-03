Эксперты оценили доходы производителей электрокаров

В 2024-м году общий объем продаж электромобилей в мире превысил 17 миллионов единиц, что означает прибавку в 25% относительно 2023-го года. Однако говорить об экспансии рынков EV-техникой пока рано: как выяснили эксперты издания Rhomotion, большинство производителей работают с отрицательной операционной маржой.

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Операционная маржа — это доход компании от продаж после оплаты переменных издержек производства (зарплата, сырье), но до уплаты налогов.

По состоянию на 2024-й год самым прибыльным EV-брендов остается Tesla — она в «плюсе» на 7,2%. Однако, с учетом того, с какими сложностями столкнулся бренд в свете недавних событий, в 2025-м году показатель может сильно измениться.

А между тем, китайские компании уже дышат в спину. Концерн BYD продемонстрировал показатель в 6,4%. Также в плюс вышли весьма популярные в России Li Auto и Seres Group.

Также эксперты отмечают, что судя по динамике продаж, все шансы выйти в плюс имеет и бренд Zeekr. На данный момент он в минусе на 8,5%. Ну, а аутсайдером рынка является стартап Lucid, с результатом минус 374%.

Но справедливости ради нужно отметить, что по результатам 2023-го года этот показатель составлял более -500%. Так что, как шутят эксперты, динамику можно считать положительной.

Между тем, российский производитель матрацев начал выпуск компактных электрокаров. Гольфкары делает фирма «Элтех», что является подразделением известного производителя товаров для сна Askona Life Group.