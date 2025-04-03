Названы лучшие сервисы для проверки машин с пробегом

Дилеры рассказали, какими онлайн-сервисами стоит пользоваться, когда нужно проверить историю автомобиля с пробегом перед покупкой.

© Vse42.ru

Специалисты дилерских центров России назвали лучшие сервисы, которые позволяют проверить историю машины. На первом месте оказалась "Автотека" от "Авито Авто". По мнению почти 84% респондентов, сервис обладает самой полной онлайн-базой данных. На втором месте оказался сайт ГИБДД, который назвали около 25% опрошенных.

Такие данные сообщили эксперты агентства "АВТОСТАТ" после опроса, проведенного в I квартале 2025 года.

Почти все принимавшие участие в исследовании сотрудники дилерских центров заявили, что пользуются онлайн-базами для проверки машин. При этом большинство из них знают (91,4%) и используют в работе (87,6%) "Автотеку". На втором месте по этим параметрам сайт Госавтоинспекции (85,7% знают о возможностях сайта, а 83,8% используют их). Тройку закрыл портал Федеральной службы судебных приставов, который набрал 76,2% и 73,3% голосов соответственно. Отмечается, что участники опроса могли назвать сразу несколько вариантов.

Специалисты отмечают, что современные сервисы позволяет не только узнать историю машины, но и получить рекомендации по покупке. Так, например, ИИ-алгоритмы "Автотеки" анализируют весь объем сведений и дают совет, стоит ли смотреть автомобиль или лучше поискать другие варианты. Как отмечает управляющий директор "Автотеки" Андрей Тумкин, это упрощает процесс принятия решения при покупке транспортного средства с рук.