Автоэксперты дали совет по подготовке автомобиля к весне

При регулярном техосмотре на автомобиле к весне достаточно поменять зимние шины на летние. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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Автоэксперт напомнил, что автомобили должны проходить круглогодичный техосмотр по графику. Если владельцы машин не соблюдали это правило, то весной им прежде всего нужно уделить внимание состоянию кузова авто, отметил Моржаретто.

«Сначала надо помыть автомобиль и внимательно осмотреть кузов, потому что зимой там могли образоваться какие-нибудь царапины, вмятины, а под слоем грязи это не видно. Поскольку грязь содержит самые разные реагенты, то эти небольшие очаги могут зацвести. Поэтому надо внимательно посмотреть на автомобиль снаружи и, желательно, снизу», — указал эксперт.

Моржаретто также посоветовал проверить уровень масла, всех жидкостей и поменять воздушный фильтр в салоне. Кроме того, он порекомендовал поменять дворники, которые зимой работали в экстремальных условиях. Весной и летом от них потребуется более высокая эффективность, отметил специалист.

Ранее Игорь Моржаретто рассказал, что возвращение машин из Европы, Японии и Южной Кореи произойдет не раньше, чем через год. По его мнению, даже в случае достижения договоренности между странами и прекращения боевых действий на Украине антироссийские санкции вряд ли будут быстро сняты.