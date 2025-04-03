Аналитики назвали самые популярные мотоциклы на вторичке

Специалисты сервиса «Автокод» в преддверии мотосезона проанализировали статистику проверок подержанных мотоциклов за март 2025 года. Рассказываем, какие марки и модели пользовались спросом у россиян больше всего.

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За этот период через «Автокод» проверили около 18 тыс. транспортных средств. Доля мотоциклов среди общего количества запросов составила 3,5%.

Чаще всего пользователи проверяли марки: «Хонда» (26,2% от общего количества проверок мотоциклов), «Сузуки» (16%) «Ямаха» (13,8%), БМВ (11,2%), и «Кавасаки» (10,8%).

Особой популярностью пользовались следующие модели:

Honda CB400SF;Suzuki GSX-R 600;Yamaha YZF-R1;BMW F 900 R;Kawasaki EX-4.

– Рост интереса к проверке подержанных мотоциклов перед началом сезона вполне ожидаем, – говорят аналитики сервиса. – Покупатели хотят убедиться в юридической чистоте и техническом состоянии транспорта. Поэтому перед покупкой советуем проверить мотоцикл через «Автокод». Вы сможете пробить его по VIN-коду или госномеру. Мотоциклы, как и машины, тоже продаются с проблемами. Они могут числиться в розыске, иметь запреты на регистрацию в ГИБДД или быть битыми со всех сторон.

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