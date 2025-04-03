Ford превратил гоночный автомобиль 90-х в игровой симулятор

Профессиональные гоночные команды используют серьёзные симуляторы для тренировки пилотов: мощные компьютеры, огромные экраны и полноценные платформы с подвижными элементами, имитирующими перегрузки, которые пилоты испытывают на трассе.

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Но для некоторых энтузиастов (например, меня) важнее не полное погружение, а атмосфера. Именно поэтому я бы предпочёл этот Ford Mondeo 1999 года из британского туринга, чтобы воплотить свои гоночные фантазии, даже если он по сути всего лишь очень большой и очень дорогой контроллер для 25-летней игры на PlayStation.

Этот Mondeo когда-то был настоящей гоночной машиной — в 1999 году он использовался как тестовый автомобиль команды Ford и Prodrive в Британском кузовном чемпионате (BTCC).

В следующем сезоне, пока Ален Меню выигрывал чемпионский титул для Ford, компания переделала устаревшее шасси в симулятор и установила его в лондонском Millennium Dome.

По данным аукционного дома Iconic Auctioneers, который ожидает, что автомобиль продадут за сумму от 13 000 до 15 500 долларов (1 197 000 – 1 428 000 рублей), этот симулятор создавался специально для игры TOCA на PlayStation 1.

Тут стоит уточнить, что Codemasters выпустила три игры TOCA для оригинальной PlayStation, так что, скорее всего, этот аппарат был рассчитан либо на TOCA 2, либо на TOCA World Touring Cars.

Серия TOCA была очень популярна в своё время, предлагая реалистичные трассы и модель повреждений, но забавно, что кузов этого Mondeo называют «симулятором», учитывая, что он работает с такой простой аркадной игрой.

Мне очень интересно, как именно органы управления машины подключены к консоли и где вообще спрятана сама приставка. Экран, который крепится на подвижной стойке над капотом, отображает игру, а дисплей за рулём, похоже, просто наклейка, а не рабочая панель приборов.

Почти наверняка тот, кто купит этот Mondeo, будет использовать его исключительно в качестве выставочного экспоната. Но если бы он достался мне, я бы обязательно поиграл в старые TOCA и многое другое.

Вопрос только в том, насколько это вообще возможно. В конце 90-х поддержка рулей для разных игр была не такой распространённой, так что, вероятно, подключить его к чему-то более современному не так просто.

Но если бы удалось, то на этом симуляторе можно было бы запустить Gran Turismo 2 или даже более продвинутые игры на PlayStation 2 и оригинальном Xbox. Именно тогда симуляторы гонок действительно вышли на новый уровень.

Пока остаётся только любоваться этим Mondeo на расстоянии. Туринговые автомобили той эпохи были безумно круты.

Каждый автопроизводитель предлагал нечто, что представляло собой максимально облегчённую и доработанную версию модели, продаваемой в британских автосалонах.

Машины времени пока не изобрели, но если бы можно было сыграть в TOCA в этом Mondeo, ощущения были бы максимально близки к путешествию в прошлое.