К лету показатели продаж машин пойдут в гору

К лету продажи новых автомобилей в России могут восстановиться после весеннего снижения спроса. Об этом сообщил автоэксперт Роман Солдатов.

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— Я бы не сказал, что сегодня есть драматическое падение. Очевидно, что за несколько лет автомобильный рынок России переориентировался на новые марки и бренды. По факту все, кому надо, уже купили автомобили, — отметил он.

Эксперт добавил, что, помимо вышеуказанной причины, россияне сейчас находятся в режиме ожидания. Во-первых, появляются новости о возвращении ушедших брендов. Во-вторых, многие водители ожидают, что кредиты станут более доступными.

— Думаю, к лету показатели продаж пойдут в гору. Стабилизируется международная ситуация, хотя бы частично успокоится и рынок, — подытожил Солдатов в беседе с RT.

Российский автомобильный рынок переживает не самые простые времена. Еще недавно салоны были переполнены покупателями, а сейчас там пусто. Покупательская активность упала, склады забиты, а производители вынуждены опускать цены, чтобы хоть как-то оживить продажи. О причинах происходящего рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Эксперт Иван Ананьев назвал тревожный сигнал при покупке машины с пробегом. Его коллега Игорь Моржаретто ранее посоветовал покупать новые машины, а не «с рук».