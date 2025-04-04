Rox предложил поддержку владельцам неофициально ввезенных машин

Компания «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», дочернее подразделение Sinomach Auto, рассказала о новой услуге, которую могут получить владельцы автомобилей Rox, попавших в Россию по параллельному импорту. За доплату в размере около 50 тысяч рублей они могут получить сервис от официальных дилеров Rox Motor, обновить ПО и интегрироваться в диагностическую заводскую систему. Перечисленные услуги распространяются на машины, поставленные на учет до 1 января 2025 года.

© Motor.ru

В декабре 2024 года дочернее подразделение Sinomach Auto, «Гиперион Лизинг (Тяньцзинь)», получило от Rox Motor сертификат официального импортера. Тогда же в компании заявили, что поставки машин по параллельному импорту ограничат. Для этого была внедрена система контроля за автомобилями, не предназначенными для локального рынка: если они обнаружены за пределами Китая, все три экрана в салоне отключаются удаленно. Разблокировать их можно только через обращение к производителю в офис в Китае.

Теперь же, напротив, компания предлагает поддержать тех, кто купил неофициальные внедорожники.

«Со стороны завода Rox — это добрая воля, предоставить возможность получать официальный сервис для автомобилей, ввезенных в Россию по „серым“ каналам», — заявили в «Гиперионе».

До 31 мая 2025 года действует акция, которая предусматривает официальное послепродажное обслуживание для «серых» автомобилей. Включены обновление ПО и добавление русскоязычного интерфейса, а также активация функции «Bluetooth-ключ для мобильного телефона».

«Работы по внесению VIN-номеров автомобилей в базу завода требуют существенных усилий со стороны официальных дилеров и завода, — подчеркнули в „Гиперионе“. — Мы не можем проводить данные работы регулярно, поэтому мы приглашаем всех, кто до 1 января 2025 года приобрел Rox 01 (или как он назывался в то время Polar Stone 01) посетить салоны официальных дилеров строго до 31 мая 2025 года».

Уточняется, что стоимость услуги в размере 50 тысяч рублей примерная, конечная цена может отличаться в зависимости от региона обращения и официального дилера.