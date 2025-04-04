Кроссовер Subaru Forester новой генерации представлен

Кроссовер Forester новой генерации наконец-то представлен на родине компании Subaru. Там модель предложена как в «традиционной» версии, так и в виде гибрида. При этом у локального SUV оказались свои особенности.

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Крупнейшим рынком для Subaru Forester являются Штаты. Так что нет ничего удивительного в том, что именно там еще в 2023 году состоялась мировая премьера модели шестого поколения. Впрочем, на американский рынок свежий Forester вышел лишь в прошлом году, и в 2024-м же дебютировала версия для Европы. Ну а теперь новый кроссовер наконец-то представлен в родной для марки Японии. И у него есть собственные фишки.

В плане дизайна машины для разных регионов в целом повторяют друг друга. Но при этом традиционно для японского рынка местному Forester еще положено множество опциональных дизайн-пакетов: в наборы входят разные радиаторные решетки, накладки, наклейки и прочее. А вот «хардкорный» вариант Wilderness за пределы США так и не выбрался.

Длина стандартной модели для Японии равна 4655 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2670 мм. Паспортный дорожный просвет – 220 мм. Кроссоверу положены 18- или 19-дюймовые колеса.

Как и у SUV для остальных рынков, в салоне адресованного Японии Subaru Forester установлена мультимедиа с вертикальным планшетом. В списке оборудования также заявлены система бесконтактного открывания багажника, обивка из искусственной кожи или водоотталкивающего материала, виртуальная приборка, беспроводная зарядка для смартфона и комплекс EyeSight X (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и т.д.).

Эксклюзив для Японии – внешняя подушка безопасности, которая способна сохранить жизнь не только пешеходам, но и велосипедистам. Подобный «эйрбэг» уже давно имеют некоторые модели Subaru на родине, однако для Forester это новинка. Кроме того, на кроссовере дебютировала подушка нового поколения – она больше, чем у других машин. Подушка спрятана у основания лобового стекла. В раскрытом виде она принимает U-образную форму, так что накрывает и кромку капота у стекла, и передние стойки.

На родине марки новый Forester предложен с двумя вариантами начинки. Начальные версии Sport и Sport EX оснащены бензиновым оппозитным турбомотором 1.8 мощностью 177 л.с. и вариатором Lineatronic. Этот двигатель перешел с местной модели предыдущего поколения, в других странах такой мотор «шестому» Subaru Forester не положен.

Остальные исполнения свежего кроссовера для Японии являются гибридами, у них такая же система S:HEV, которая предусмотрена для младшего паркетника Subaru Crosstrek, а также для американского Лесника. В состав установки версий Forester X-Break S:HEV/X-Break S:HEV EX и Forester Premium S:HEV/Premium S:HEV EX входят атмосферник 2.5 (160 л.с.), стартер-генератор, тяговый электромотор (120 л.с.) и скромная батарея на 1,1 кВт*ч. Вне зависимости от модификации кроссовер имеет полный привод.

Продажи Subaru Forester нового поколения стартуют в Японии чуть позже, цены пока не объявлены.