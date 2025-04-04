Названы способы экономить на ОСАГО

Есть способы, которые помогут снизить стоимость полиса ОСАГО при покупке, сообщила начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

Во-первых, ОСАГО дешевле для автомобилей с меньшим объемом двигателя, рассказала финэксперт. Так, чем ниже количество лошадиных сил, тем меньше стоит страховка.

«Удешевляет полис и отсутствие в нем молодых и неопытных водителей. Еще один способ снизить стоимость страховки — заблаговременная покупка полиса. Продление страховки всегда обойдется дешевле», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Позволит сэкономить и «открытая страховка», убеждена Балахтина. Она уточнила, что выгоднее, если автомобилем управляют несколько водителей.

Чтобы сэкономить на ОСАГО, эксперт также посоветовала использовать сервисы лояльности и сравнивать цены через онлайн-сервисы и агрегаторы для поиска лучших предложений.

Как сэкономить на ОСАГО

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