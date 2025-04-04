Россиянам назвали способы сэкономить на ОСАГО

Lenta.ru

Есть способы, которые помогут снизить стоимость полиса ОСАГО при покупке, сообщила начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина. Она назвала их в беседе с «Лентой.ру».

Названы способы экономить на ОСАГО
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Во-первых, ОСАГО дешевле для автомобилей с меньшим объемом двигателя, рассказала финэксперт. Так, чем ниже количество лошадиных сил, тем меньше стоит страховка.

«Удешевляет полис и отсутствие в нем молодых и неопытных водителей. Еще один способ снизить стоимость страховки — заблаговременная покупка полиса. Продление страховки всегда обойдется дешевле», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Позволит сэкономить и «открытая страховка», убеждена Балахтина. Она уточнила, что выгоднее, если автомобилем управляют несколько водителей.

Чтобы сэкономить на ОСАГО, эксперт также посоветовала использовать сервисы лояльности и сравнивать цены через онлайн-сервисы и агрегаторы для поиска лучших предложений.

Как сэкономить на ОСАГО

Ранее главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рекомендовал москвичам не спешить со сменой зимней резины на летнюю.

Автоэксперт
Максим Ракитин