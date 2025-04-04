Как автобизнес валял дурака

Motor.ru

Главное для автомобильного журналиста первого апреля — листая полученные пресс-релизы, помнить, какой в календаре день. Вот и на этот раз автопроизводители порадовали нас отборными небылицами. Было всякое: и милые побасенки, в которых всё ясно с первой строки, и убедительно проработанные истории с качественными фотографиями, и даже едкая сатира. Всю эту лапшу с ушей сотрудники «Мотора» тщательно собрали, чтобы приготовить из неё нижеследующий материал.

Лучшие розыгрыши на 1 апреля от автомобильных фирм
© Motor.ru

Фирма BMW анонсировала сразу две новинки. Во-первых, внедорожное купе BMW M2 Dakar. Лет пятнадцать назад все бы сразу назвали это небылицей, но теперь, когда есть Porsche 911 Dakar… Выглядит более чем убедительно!

© BMW M GmbH
© BMW M GmbH
© BMW M GmbH
© BMW M GmbH

На фотографиях — а точнее, компьютерных рендерах — двухдверка с радикально увеличенным клиренсом, здоровенными внедорожными колёсами в расширенных арках, мощной защитой днища, «люстрой» дополнительного света и багажником на крыше. Увидев иллюстрации, мы пожалели, что это лишь розыгрыш!..

© BMW M GmbH
© BMW M GmbH
© BMW M GmbH

Вторая премьера от BMW на День дурака — это гоночный универсал M3 Touring GT3 Evo. Вышло очень правдоподобно. Посудите сами: серийный BMW M3 получил версию «универсал» ещё в 2022-м году, а в соревнованиях класса GT3 с 2021 года выступает его близкий родственник — гоночное купе M4 GT3. Ну а то, что универсалы могут быть не чужими на гоночных трассах, доказала ещё в 1994-м команда Volvo с моделью 850 класса Supertouring… Жаль, но с BMW такого не выйдет даже теоретически: по правилам в класс GT3 допускаются только двухдверные автомобили...

© МАЗ «Москвич»

Российский автобизнес тоже не проигнорировал День дурака. Столичный автозавод «Москвич» сообщил о создании кроссовера «Москвич 3» с открытым кузовом «кабриолет». Что ж, такое мы видали: без шуток, кабриолет на базе кроссовера Nissan Murano выпускался серийно! Правда, модель оказалась крайне неудачной и была быстро снята с производства.

© Suzuki Australia

Австралийское подразделение компании Suzuki показало подписчикам своих соцсетей новый внедорожник Suzuki Slimny — «первый двухколёсный автомобиль 4×4», плод коллаборации Suzuki Motorcycles и Suzuki Automobiles. Пять баллов!

В Hyundai с гордостью представили первый в мире автопилотируемый туалет на колёсах, работающий от водородных топливных ячеек. Шутка проработана до мелочей. Во-первых, продуманный дизайн — внешне Mobilet напоминает типичный концепт-беспилотник, которых за последние годы настрогали все кому не лень: квадратная коробочка с колёсами по углам кузова, обилие тонированного стекла. Во-вторых, продвинутые электронные ассистенты: анонсирована система распознавания лица — для доступа внутрь (молчать, гусары: только лица!). В-третьих, высокий уровень комфорта — расслабляющая амбиентная подсветка с выбором из 64 цветовых комбинаций и система шумоподавления на основе искусственного интеллекта.

© Hyundai
© Hyundai
© Hyundai

Наконец, обещано удобное приложение для вызова кабинки с тремя уровнями срочности: Mobilet X («если вы ещё держитесь»), Mobilet Comfort («когда вас уже прошибает пот»), CODE-RED («если вы уже теряете сознание»). Дорогие читатели, как думаете: каким термином должен называться такой сервис? Писс-шеринг? Шит-шеринг?

Индийское подразделение китайско-английского бренда MG Motor пообещало добавить в электронный ассистент водителя (ADAS) новую функцию — помимо автоторможения и удержания в полосе появится ассистент распознавания выбоин. Будет ли он автоматически уклоняться от ям, или только предупреждать о них — не сообщили. Видимо, недостатка выбоин на Индийских дорогах не наблюдается…

© Subaru Canada

Канадский офис Subaru сообщил, что уже в следующем году начинает продажи подводного автомобиля «Scubaru» (игра слов, Scuba = акваланг). Правда, иллюстрацию без лишних изысков сгенерировали нейросетью.

Škoda пообещала, что внедрит в электрические кроссоверы Elroq и Enyaq бегущую строку между фар, на которую можно выводить произвольный текст или заранее заготовленные сообщения. Например, признаться в любви, попросить домашних вынести мусор... Ну или послать куда подальше неуклюжего соседа по парковке — предположили мы. Но нет! «Система на основе искусственного интеллекта проверяет текст на 53 языках и заменяет сквернословия на звёздочки» — уточняет пресс-релиз.

© Škoda Auto

А Honda анонсировала новую опцию для всех моделей, от городского хэтчбека Jazz до кроссовера CR-V: сиденья с запахом кошачьей мяты — которые-де позволят транспортировать кошек без использования переносок, полностью исключив риск царапанья и шипения. А потом обещают добавить селектор трансмиссии, на котором можно точить когти.

© Honda UK
© Honda UK

Эту шутку мы не до конца поняли даже после консультации с Википедией: там указано, что растение котовник действует на питомцев прямо противоположным образом! Эфирное масло непеталактон, содержащееся в его листьях, вызывает у питомцев наркотическое возбуждение. Цитируем дословно: «животное впадает в неистовство, лижет и кусает растение, начинает мотать головой, передёргивает судорожно телом, громко мурлычет, катается по земле». В общем, мы рады, что эта опция так и останется первоапрельским розыгрышем!

© Stellantis

Китайский производитель Leapmotor, частично принадлежащий концерну Stellantis, представил новую опцию для своих электромобилей — коврик для фитнеса, вырабатывающий электричество для зарядки батарей. Почти по Жванецкому: «Вот балерина — крутится, аж в глазах рябит. Надо прицепить ее к динамо — пусть ток дает в недоразвитые районы».

© Jaecoo

Китайские бренды Jaecoo и Omoda, входящие в империю Chery Automobile, анонсировали дилерское допоборудование — держатель палочек для еды. На кроссовере Jaecoo 7 он должен крепиться к торцу мультимедийного экрана, а на моделях Omoda 5 и E5 — в нише на центральном тоннеле, рядом с селектором трансмиссии. «Любители лапши смогут наслаждаться аппетитным чоу мейн или хрустящей уткой, не отрываясь от руля» — живописует достоинства пресс-релиз.

© Gunther Werks

А калифорнийское ателье Gunther Werks, выпускающее рестомоды на основе Porsche 911, неожиданно сообщило, что отныне начнёт заниматься электромобилями — и первым предложением станут титановые кузовные панели для пикапа Tesla Cybertruck на замену штатным деталям из нержавеющей стали. «Экономия 45% веса, увеличенный запас хода и повышенная коррозионная стойкость» — обещали они на своей странице. И заодно не удержались от шутки на актуальную тему: «Тарифы не распространяются на заказы, размещённые до 10 вечера 1 апреля!»

© Tickford Racing

Австралийская гоночная команда Tickford Racing сообщила в своих соцсетях, что контейнеры с машинами и оборудованием упали в море по пути на новозеландский этап серии Repco Supercars — но в команде «оценивают возможности, как успеть на гонку». От себя поясним, что раньше этот чемпионат назывался V8 Supercars, и входит в топ-3 самых популярных спортивных событий в Австралии, а в следующий уик-энд действительно должен состояться этап на трассе Taupō International Motorsport Park в Новой Зеландии.

P.S. Неплохо оттянулись и журналисты: например, издание Hemmings Motor News сообщило, что в 2026 году под маркой Chevrolet Corvette выпустят маленький городской электромобиль мощностью 1063 лошадиных силы на базе малыша Citroën Ami. Мощность выбрана специально, чтобы не затмевать показатели суперкара Corvette ZR1 — ведь его турбомотор V8 5.5 выдаёт 1064 силы. Максимальная скорость ограничена отметкой 344 км/ч, разгон до 100 км/ч — 2,35 секунды.

© Hemmings Motor News

Немецкая редакция портала Motor1 «раскрыла сенсационную информацию» о подготовке к производству большого универсала Dacia Grand Combi, а потом — и такого же крупного седана. Автомобиль размером с Volkswagen Passat якобы разработали на шасси кроссовера Dacia Bigster. «Руководство концерна Renault предлагало взять за основу снятую с производства модель Renault Talisman, но мы предпочли использовать современное шасси от Бигстера» — процитировали немцы выдуманного шеф-инженера Иона Глума (Gluma по-румынски означает «шутка»).

© [Motor1 Deutschland](https://de.motor1.com/news/755236/dacia-mittelklasse-kombi-vw-passat/)
© Jaguar Land Rover

Должны сказать, что самую ядрёную утку запустил малоизвестный веб-сайт Auto Drive из Республики Бангладеш. Шутники из этого крохотного азиатского государства сообщили: индийский концерн Tata Motors, владеющий компанией Jaguar Land Rover, решил избавиться от Ягуара — разделив активы, они продали английский бренд китайской корпорации Geely Auto. Сообщение вызвало переполох в сети, многие поверили — хотя в конце текста авторы упомянули о первом апреля. Ну а мы насторожились, ещё только прочитав заголовок: ведь мы знаем, что в Китае Jaguar Land Rover ещё с 2014 года сотрудничает с Chery.

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