Почему не стоит перекрашивать детали из-за сколов и царапин

Сколы, царапины, потертости - знакомая история для каждого владельца автомобиля. И у многих первая мысль: "Перекрасим деталь - будет как с завода". Но на деле - это не лучший путь. Директор "Рольф Автогарант" Алексей Крюков рассказал "Российской газете", почему не стоит перекрашивать детали из-за мелких сколов и царапин.

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Дело в том, что перекрас - это дорого, долго и не всегда качественно. Даже если речь о "всего-то крыле", правильная покраска - это: полная разборка элемента, зачистка до металла, нанесение грунта, базы и лака, сушка в камере, полировка и сборка. По стоимости это от 10 до 30 тысяч рублей за деталь, в зависимости от региона и уровня сервиса. При этом стоит понимать, что даже у хороших мастеров не всегда можно попасть на 100% в оттенок, особенно если машине 2-3 года и краска выгорела. Современные ЛКП многослойные. Повредился только лак? Это решается полировкой. Скол до базы? Карандаш-подкраска, локальный ремонт, микрополировка - и вы спасаете покрытие без вмешательства в заводскую структуру. Каждое вмешательство в ЛКП снижает его прочность и увеличивает риск дальнейших сколов и отслоений. Даже идеально покрашенная деталь после ДТП или перекраса будет определяться толщиномером. При продаже автомобиля это сразу создаёт вопросы у покупателя: • "Была авария?" • "Почему крашено?" • "Что скрывали?" И это минус в цене. У машин с родной краской ценность выше - особенно на вторичке. Кроме того, не стоит забывать, что перекрашенные детали хуже защищены от коррозии. Что же делать в итоге? Лучше использовать подкраску в цвет (карандаш или кисточку): быстро, точечно, защищает металл. Второе - нанести защитное покрытие: воск, керамика, кварц - укрепят ЛКП и замаскируют мелкие дефекты. Третье - регулярная мойка и полировка: мелкие царапины исчезают, а кузов выглядит свежо. Четвертое - плёнка на зоны риска: особенно актуально после восстановления ЛКП, - отметил эксперт.