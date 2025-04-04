Как защитить лакокрасочное покрытие на авто от износа

Регулярная мойка автомобиля поможет защитить лакокрасочное покрытие (ЛКП) от преждевременного износа. Об этом Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании «РОЛЬФ» Юлия Трушкова.

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По ее словам, это поможет смыть агрессивную химию и пыль, которая работает как наждачка. Кроме того, важно обрабатывать кузов защитными составами — воском (каждые 1-2 месяца), керамикой или кварцем (на 1-3 года). Еще один способ для защиты — антигравийная пленка, она может защитить капот, бамперы, арки, кромки дверей.

Трушкова также советует парковать машины вдали от деревьев и кустов, потому что смола, пыльца и птицы могут повредить покрытие.

«Периодическая восстановительная полировка освежает лак, убирает мелкие царапины», — добавили в сообщении.

До этого Юлия Трушкова говорила, что лакокрасочное покрытие на автомобиле представляет собой многослойную систему защиты, поэтому важно следить за его состоянием. Она отметила, что такое покрытие обычно состоит из грунта, который обеспечивает адгезию между металлом и краской и защищает от коррозии, базовой эмали и лака. Последний отвечает за блеск и стойкость к ультрафиолету, химии и мелким механическим повреждениям.

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