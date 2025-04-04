Gordon Murray Automotive завершает работу над суперкаром T.33

Британская компания Gordon Murray Automotive завершает работу над суперкаром с двигателем V12 под названием T.33.

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Поскольку T.33 является малосерийным автомобилем, предназначенным для дорог общего пользования, он должен соответствовать всем требованиям безопасности для получения омологации.

Компания продемонстрировала некоторые из жестких испытаний, которым подвергается автомобиль, чтобы убедиться в его готовности к реальным условиям эксплуатации.

Gordon Murray Automotive опубликовала видео, в котором подробно описывается процесс настройки срабатывания подушек безопасности. Этот процесс гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Он включает в себя не только написание программного кода, но и реальные дорожные испытания в суровых условиях, с которыми среднестатистический T.33, надеемся, никогда не столкнется.

Блок управления подушками безопасности — это электронный компонент, который активирует подушки при обнаружении столкновения. Он частично полагается на данные, получаемые от акселерометров, фиксирующих резкие изменения скорости автомобиля.

Однако подушки не должны срабатывать при каждом замедлении. Например, при столкновении с грузовиком на шоссе подушки безопасности необходимы, а при наезде на бордюр в городе — вряд ли.

Чтобы научить автомобиль различать серьезные и незначительные столкновения, инженеры намеренно направляют его на бордюры.

В дополнение к езде по неровным дорогам, таким как брусчатка, часто встречающаяся в европейских городах, и поверхности с эффектом стиральной доски на скорости 88 км/ч, испытания включают прыжки с трамплина с пролетом 8 метров, столкновение с мешком весом 80 кг на скорости 72 км/ч (имитирующим столкновение с кабаном) и наезд на большую кучу гравия.

Эти испытания не проходят бесследно для автомобиля. Столкновение с мешком приводит к повреждению переднего бампера и одному пробитому радиатору. Наезд на бордюр вызывает разрушение тормозного диска, а царапины на кузове и днище слишком многочисленны, чтобы их перечислять.

После ремонта этот автомобиль будет использоваться для калибровки силового агрегата и дальнейших испытаний двигателя.