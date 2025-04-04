Новосибирских водителей ждут штрафы за старые машины

С середины 2025 года в России вводится усиленный контроль за автомобилями, выпущенными более 10 лет назад. Об этом сообщили в ГИБДД РФ

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«Будет усилен контроль за техническим состоянием автомобилей», – рассказали в ведомстве.

Речь идет именно о машинах, выпущенных более 10 лет назад. Водителям советуют сохранять все документы, которые подтверждают прохождение техосмотра и осуществление ремонтов. В случае, если у автомобиля будет выявлен дефект, инспекторы направят машину на внеочередную экспертизу. Владельцу придется заплатить штраф в размере от 500 до 5000 рублей. В случае, если дефект будет серьезным, то автомобиль снимут с учета до устранения всех недостатков.

Напомним, новосибирцы будут платить налог на роскошь за дорогой автомобиль. Уже названы марки машин, которые считаются элитными.