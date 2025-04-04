Какую угрозу представляет угарный газ авто

У угарного газа, или оксида углерода, нет цвета и запаха. Он появляется в результате неполного сгорания топлива и содержится в выхлопных газах автомобилей, а также он очень токсичен. Для защиты водителей и пассажиров выхлопные системы в автомобилях проектируют так, чтобы газ выводился в задней части автомобиля, подальше от салона. Но при неисправностях в выхлопной системе угарный газ может незаметно проникать в салон.

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«Самая большая опасность подстерегает зимой. Когда автомобиль стоит в замерзшей луже или снегу, у выхлопных газов нет беспрепятственного выхода наружу и они могут оказаться в салоне, куда попадут через технологические отверстия в кузове. Из-за этого возникает риск отравления даже при кратковременном нахождении в автомобиле с работающим двигателем», - рассказал эксперт в беседе с Тульской службой новостей.

Симптомами отравления угарным газом являются головокружение и тошнота, для чего хватит и минимальной его концентрации в воздухе. Если уровень угарного газа составляет всего 1%, то в таком случае счет идет на минуты. Но чаще всего можно умереть даже не почувствовав никаких симптомов, так как потеря сознания может наступить раньше тошноты и головокружения. Газ соединяется с гемоглобином и замещат кислород и нарушает дыхание.

Денисов рассказал, что концентрация угарного газа в дизельных двигателях меньше в 12 раз, чем в бензиновых, но это не значит, что они безопасны. Водители должны соблюдать острожность и при первых признаках отравления принимать меры, добавил автоэксперт.

Денис Денисов отметил, что надо всегда следить за исправностью выхлопной системы своего авто, а также внимательно относиться к сигналам своего организма.

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