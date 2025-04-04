Как сделать так, чтобы российские дороги были чистыми
Эксперт Антонова рассказала, откуда возникает пыль на дорогах весной. Об этом редакции Quto поведала Юлия Антонова, исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта. Спойлер: появление пыли на дорогах весной непосредственно связано с теми противогололедными материалами, которые использовали в зимний период для борьбы с наледью, а также несоблюдением технологии их применения.
К сожалению, ещё очень многие города России продолжают использовать песко-соляную смесь, которая не может раствориться, и остается на дорожном полотне.
Песок в течение зимы истирается под колесами транспортных средств и превращается в мелкодисперсную пыль. Она, в свою очередь, смешивается с остатками асфальта, шин, отходами транспортного комплекса, а весной поднимается в воздух.
По результатам исследования, проведённого СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по заказу Национальной ассоциации зимнего содержания ОИиТ, установлено, что дорожный смёт более чем на 90% состоит из песка с примесью тяжелых металлов от автомобилей.
Из-за высоких концентраций остатков резины, битума, ГСМ, песка, нефтепродуктов, тяжелых металлов дорожный смёт относится ко 2 классу опасности. Кроме того, содержание таких опасных веществ, как никель, мышьяк, бензапирен, свинец, кадмий, превышено в нем в несколько десятков раз.
Помимо этого песок забивает поры асфальта и ливневые канализации и приходится выделять дополнительные бюджетные средства на их прочистку весной.
Даже если в городе дороги обрабатывают исключительно технической солью (галитом), проблем не миновать – галит бывает разных категорий и в зависимости от этого может иметь в своем составе примеси, включая песок и глину.
К причинам появления грязи на дороге также можно отнести то, как расположены на ее уровне зеленые зоны и газоны. При отсутствии бордюрного разграничения земля вместе с тающим снегом стекает на дороги.
Проблему с запыленностью и накоплением дорожного смёта могли бы решить современные ПГМ – они:
- относятся к классу безопасных (малоопасных) веществ,
- очищены от разных примесей,
- содержат биофильные добавки и ингибиторы коррозии, снижающие воздействие реагентов на автомобили и цементно-бетонные конструкции,
- полностью растворяются за зиму,
- их остатки не требуется вывозить после окончания сезона.
Уборка дорог весной в случае применения современных ПГМ сводится к простой промывке водой.
Как пыль и грязь влияют на дорожные покрытия и ТС?
Пыль не наносит вреда дороге и транспортным средствам, страдает только их внешний вид. А вот песок, из-за которого образовалась пыль, способствует более быстрому истиранию дорожного полотна и появлению колеи.
Поскольку песок – это фрикционный материал, то для покрышек автомобилей он работает как наждачная бумага и снижает срок их службы. Также песок наносит вред лакокрасочному покрытию машин, образуя микроцарапины. Это, в свою очередь, ускоряет старение краски и приводит к возникновению ржавчины на кузове.
Могут ли пыль и грязь на дороге стать причиной ДТП?
Пыль и грязь на дороге особенно опасны во время дождя – из-за них появляется масляная пленка, которая заметно снижает коэффициент сцепления колес с дорогой, что может стать причиной ДТП.