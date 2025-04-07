Экс-SsangYong будет разрабатывать автомобили вместе с Chery

Южнокорейская KGM, ранее носившая имя SsangYong, в прошлом году заключила стратегическое партнерство с китайской Chery. Теперь компании стали на шаг ближе к конкретным действиям — а именно, совместной разработке машин. Согласно новому соглашению, они займутся созданием средне- и полноразмерных кроссоверов на платформе Chery.

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В основу автомобилей от KGM и Chery ляжет глобальная платформа китайской компании, на которой можно будет строить как машины с ДВС, так и модели с разной степенью электрификации. Разработку первого автомобиля планируют завершить в 2026 году.

Соглашение, подписанное осенью прошлого года, нацелено на развитие идей «интеллектуальной мобильности» и на интеграцию ресурсов двух компаний.

Выгода KGM — в доступе к технологиям Chery, а последней может пригодиться сборочный завод KGM в Сеуле, с помощью которого можно обойти заградительные пошлины. Это позволит наладить экспорт на крупные, но ныне закрытые рынки — в США, Европу и Турцию, установившие тарифы на импорт китайской продукции.

В России продажи автомобилей KGM стартовали в середине марта. В линейку вошли сразу четыре модели — Tivoli, Korando, Torres и Rexton, которые продают с гарантией от производителя. Первые три оборудованы 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 163 лошадиные силы, а флагманский внедорожник Rexton предлагают с двигателем объемом 2,0 литра на 225 лошадиных сил.