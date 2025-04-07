В США продают самодельный автомобиль, построенный из фюзеляжа

Необычный автомобиль оснащен двигателем от Volkswagen Beetle. Трехколесная машина основана на двухместном самолете Rutan Long-EZ, который построили в 1979 году. Модель отличалась стреловидными крыльями и мотором с пропеллером, расположенными позади пилота. Теперь же гибридное транспортное средство можно купить за 42 500 долларов (около 3,5 миллионов рублей).

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Самолет Rutan Long-EZ был рассчитан на полеты дальностью около трех тысяч километров. С 1979 года в США построили примерно 800 подобных самолетов, один из которых и лег в основу необычного транспортного средства. Создатель трехколесного гибрида купил Rutan Long-EZ, поврежденный во время перевозки.

© Facebook Marketplace

© Facebook Marketplace

© Facebook Marketplace

© Facebook Marketplace

© Facebook Marketplace

Сперва владелец собирался использовать планер в качестве рекламной вывески для своего бизнеса, однако затем переделал модель в кастомный автомобиль, который зарегистрировал как Volkswagen 1971 года. В процессе работ мужчина восстановил и перекрасил фюзеляж, изготовил оригинальное шасси и выпускную систему. В движение самодельный гибрид приводит 1,9-литровый мотор от Volkswagen Beetle.

Несмотря на необычную конструкцию, трехколесной машине разрешили выезжать на дороги общего пользования США.

В конце февраля в США продавали симбиоз мотоцикла Honda Valkyrie и классического Chevrolet Camaro. Владелец оценил гибридное транспортное средство в 800 тысяч рублей.