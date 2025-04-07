На аукционе Bonhams продан редкий Jaguar

На недавнем онлайн-аукционе Bonhams нашёл нового владельца по-настоящему редкий и харизматичный автомобиль — Jaguar XKR Paramount Performance 450 Grand Prix Convertible 2002 года.

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Этот кабриолет — не просто доработанный Jaguar, а полноценный представитель уникальной ниши: британская роскошь с динамикой, достойной итальянских суперкаров.

Jaguar XKR дебютировал в 1998 году как заряженная версия XK8, получив 4-литровый V8 с нагнетателем Eaton и мощностью 370 л.с. Однако, для настоящих энтузиастов этого было мало.

Так появилась компания Paramount Performance из Бидфорда-на-Эйвоне, которая решила раскрыть весь потенциал модели. В результате родился XKR 450 Grand Prix — улучшенный Jaguar с 450-сильным мотором, перенастроенной подвеской, тормозами AP Racing и характерным звучанием «Tiger Cat» выхлопа.

Модернизация двигателя включала другой шкив нагнетателя, перепрошивку блока управления, улучшенную систему впуска и многое другое.

Проданный на Bonhams кабриолет был доработан сразу после покупки в 2002 году у официального дилера. За свою жизнь он прошёл около 113 000 км и сменил шестерых владельцев.

Последний владелец, приобретший его в 2022 году, провёл значительные работы по обслуживанию, включая замену тормозов на оригинальные AP Racing, восстановление подвески, шин Dunlop, реставрацию дисков BBS и перетяжку передних сидений кожей.

Заниженная посадка и 20-дюймовые пятиспицевые колёса BBS подчёркивают спортивный характер автомобиля, а капот украшен вентиляционными люверсами и шильдиком «Supercharged», дополняясь шильдиком «450» на решётке радиатора.

Салон отделан светлой перфорированной кожей оттенка Ivory с деревянными вставками из тёмного ореха. В интерьере сохранён оригинальный стиль Jaguar, но можно встретить редкие коврики с логотипом Paramount Performance.

На аукционе автомобиль был продан за £7941 или около 870 тысяч рублей.