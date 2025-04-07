Jaguar Land Rover запатентовал лазерную систему зажигания вместо свечей

Компания Jaguar Land Rover подала патент на лазерную систему зажигания, которая может повысить эффективность сгорания топлива в ДВС. Лазерное зажигание может стать полноценной заменой свечей.

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Система использует лазерные излучатели, расположенные вокруг камеры сгорания, для создания нескольких точек зажигания, что приводит к улучшению сгорания и производительности. Технология может заменить или дополнить традиционные свечи зажигания, уменьшив образование нагара и упростив обслуживание.

Как сообщает портал SpeedMe, в то время как Jaguar, один из объединённых брендов британского многонационального автопроизводителя, объявил о планах перехода на полностью электрические автомобили к 2025 году, Land Rover всё ещё работает над созданием двигателей внутреннего сгорания для будущих моделей. И если технология лазерного зажигания получит широкое распространение, это решение может оказать значительное влияние на рынок автомобилей.