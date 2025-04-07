Обновление iOS нарушило синхронизацию между iPhone и CarPlay

Портал 9to5Mac рассказал, что последнее обновление iOS 18.4 для iPhone вызывает проблемы с автомобильной системой CarPlay.

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Пользователи сообщают о таких проблемах, как неотображение информации «Сейчас играет» на экранах автомобилей из-за нарушения синхронизации между iPhone и CarPlay, а также о сбоях в подключении, особенно при использовании беспроводного CarPlay.

Некоторые владельцы Honda столкнулись с необходимостью многократно заново заводить автомобиль и переподключать iPhone, чтобы стабильно использовать CarPlay. Владельцы Mazda, Audi и Ford также жаловались на нестабильное соединение и отсутствие функций при использовании беспроводного CarPlay, что заставило их вернуться к использованию USB-подключения.

Один из водителей Volkswagen сообщил, что служба поддержки признала наличие проблем и предложила дождаться исправления. В настоящее время единственным решением проблем с CarPlay является использование USB-соединения, и неизвестно, когда Apple выпустит исправление этих ошибок.