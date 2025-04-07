У иностранных дипломатов в РФ появился УАЗ Hunter

В Москве запечатлели кондовый внедорожник с красными номерами 032D339 77: эти регистрационные знаки относятся к посольству Индии. Префикс D означает, что автомобиль принадлежит дипломатическому представительству или сотруднику, обладающему дипломатическим статусом. УАЗ выкрашен в традиционный защитный цвет и выделяется дополнительными аксессуарами для офф-роуда.

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По наполнению вездеход из посольства Индии схож с заводской версией «Экспедиция»: силовой багажник на крыше, кенгурин спереди, мощные пороги и расширители колёсных арок. Однако детали отличаются, вдобавок, по ряду признаков очевидно: основой послужил немолодой «Хантер». При этом выглядит УАЗ очень достойно, что намекает на редкую эксплуатацию и бережное хранение.

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Сейчас цены на УАЗ Hunter стартуют с 1,6 миллиона рублей, а версия «Экспедиция» потянет на 1,9 миллиона рублей. Индийские дипломаты в России предпочитают бюджетные модели масс-брендов, и выбор утилитарного вездехода любопытен. Однако эксклюзивом для иностранных посольств УАЗы не являются: «Хантеры» были у Норвегии и Кореи, «Буханки» — у Германии, Нидерландов, Монголии и Филлипин.

Хотя Ульяновский автозавод не спешит расставаться с «Хантером», спрос на утилитарный вездеход упал. Доля модели в общем объёме российских продаж Ульяновского автозавода снизилась до 1,5-2,0 процента, и ежемесячные продажи не превышают нескольких десятков экземпляров. А вот «Буханка» снова стала бестселлером: альтернативы ей нет.