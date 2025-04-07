У «Соболь NN» появилась пятиместная бронированная версия

Нижегородская фирма «Акросс» показала пуленепробиваемый однообъёмник с VIP-салоном. Внешне особую модификацию выдают толстые канты стёкол, но внутрь можно попасть только через передние и боковую дверь: задние створки ведут в незащищённый багажник с металлическим сплошным листом. Цена такого «Соболя NN» не уточняется, но едва ли новинка будет стоить дешевле десяти миллионов рублей.

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Полную массу броневика ограничили 3,5 тонны, чтобы соответствовать «легковой» категории B и не вносить изменения в двигатель и трансмиссию. Поэтому уровень баллистической защиты минимальный: кузов укрыт тонкими бронелистами, которые могут спасти от выстрелов из пистолетов ТТ/ПСМ, а стёкла выдерживают обстрел из автомата Калашникова со стальными пулями.

© пресс-служба Акросс

© пресс-служба Акросс

© пресс-служба Акросс

© пресс-служба Акросс

© пресс-служба Акросс

Помимо боковин укрыты крыша, пол, моторный отсек, топливный бак, колёсные арки и аккумуляторная батарея. О колёсах ничего не сказано, так что шины наверняка стандартные. Интересно, что у броневика осталась сдвижная дверь: для этого пришлось установить дополнительные ролики.

Задняя подвеска пневматическая в угоду комфорту, вместо штатных кресел установлены мультиконтурные с оттоманками, подогревом, электрорегулировками и подлокотниками. В салоне есть Wi-Fi-роутер, холодильник, столик и телевизор, а для кабины и VIP-персон предусмотрены разные климатические системы.

Обычный заднеприводный минивэн «Соболь NN» в топ-версии стоит около четырёх миллионов рублей, люксовые модификации потянут на восемь миллионов, а броневик точно будет дороже. Выпускать спецверсии будут на мощностях «Акросса», целевая аудитория — бизнесмены, артисты и политики.