Босс Aston Martin объяснил провал шестицилиндрового DBX

В беседе с порталом Autohome новый руководитель марки Эдриан Холлмарк признал, что продажи марки в целом в Поднебесной не оправдали ожиданий, а особенно болезненными стали неудачи кроссовера.

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«Выпущенная нами шестицилиндровая версия соответствует налоговой политике, но не в состоянии передать динамичную сущность Aston Martin», — подтвердил топ-менеджер. План исправления ситуации уже подготовлен.

Aston Martin DBX линейки Straight Six дебютировал в конце 2021 года. Технику позаимствовали у Mercedes-AMG GLE 53: силовая установка на основе рядной «турбошестёрки» выдавала 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. И хотя сейчас базовый кроссовер Aston Martin стоит в полтора раза дешевле версии с V8 и почти вдвое дешевле экстремального DBX707, спрос ограничен.

Чтобы подогреть интерес китайцев к DBX, в течение полутора лет выпустят три новых версии кроссовера Aston Martin с различными характеристиками. Ожидается, что модель станет ещё роскошнее. В 2025 году бизнес Aston Martin в Поднебесной будет реорганизован. Вопреки налоговым правилам и ужесточению эконорм, британская марка сохранит V12. Эдриан Холлмарк назвал топовый мотор «основой бизнеса» и заявил, что постарается гарантировать продление жизненного цикла до 2035 года. Также под вопросом сохранение «механики».

Справляться с колоссальными убытками Aston Martin будет за счёт повышения маржинальности каждого автомобиля. Британцы больше не стремятся выпускать десять тысяч машин в год: прогноз снижен до семи-восьми тысяч автомобилей, тогда как в 2024 году реализовали шесть тысяч экземпляров. Логика в том, чтобы повысить привлекательность продукта и сфокусироваться на качестве обслуживания.