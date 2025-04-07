На аукционе продают необычный охотничий Rolls-Royce

На онлайн-аукционе Bonhams сейчас торгуют необычный вариант 1935 Rolls-Royce 20/25. К тому же с удивительной историей.

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Изначально в виде шасси он попал в компанию HJ Mulliner, где получил вполне стандартный для того времени кузов седан.

Его использовали для элитной охоты, а через несколько лет подготовили к путешествию в африканскую Родезию, заменив заднюю часть кузова на что-то вроде нашего ИЖ-2715.

Но дальше ещё интереснее. Каким-то образом после начала Второй мировой войны автомобиль оказался в Германии, где, по-видимому, использовался в качестве штабного автомобиля для офицеров вермахта.

Когда война в Европе подходила к концу, автомобиль был освобожден наступающими американцами, которые обнаружили его среди других «трофеев» на складе.

Затем автомобиль пересек Атлантику и стал собственностью мистера П.К. Ригли, наследника одноименного бизнеса по производству жевательной резинки. Тех самых популярных даже у нас Spearmint, Doublemint и Juicy Fruit.

Будучи заядлым охотником, г-н Ригли использовал автомобиль по его прямому назначению.

После смерти мистера Ригли в 1977 году автомобиль был куплен семьей Стэнтон с острова Санта-Крус для использования в их частном охотничьем заповеднике.

В 2004 году после обширной реставрации автомобиль вернулся в Великобританию. Его купил бизнесмен и владелец Rules — старейшего ресторана Лондона.

Сейчас, за 2 дня до окончания торгов, максимальная ставка составляет 28 000 фунтов стерлингов или чуть больше 3 миллионов рублей.