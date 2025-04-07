Представлена внедорожная версия рамного пикапа Kia Tasman

На автосалоне в Сеуле дебютировала модификация Weekender. Пока это концепт-кар, однако шеф-дизайнер Kia Карим Хабиб дал понять, что если Австралия проявит определенный интерес, то компания рассмотрит возможность серийного производства. Интересный нюанс: внедорожный Tasman лишился неокрашенных накладок над крыльями, и есть основания полагать, что на обычных пикапах этой «фишки» тоже не будет.

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В Австралии пикапы Kia Tasman с традиционным оформлением крыльев уже снимали. Карим Хабиб подтвердил, что компания «должна быть гибкой, учиться и понимать [отзывы рынка]. Мы поиграли с идеей контрастных крыльев. Мы продолжим [экспериментировать] в будущем». Специалист признался, что цель Kia была «создать что-то, не похожее на то, что есть». При таком подходе есть риски, что-то не нравится аудитории, и компания это осознает.

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Что касается спецверсии Weekender, то доработки традиционные: «грязевые» 35-дюймовые шины, расширенная колея, лифт подвески, добавление лебёдки и аксессуаров на крыше. Конкурентом такого Kia Tasman может быть Ford Ranger Raptor, но расширять моторную гамму корейцы не спешат. Шеф-дизайнер марки похвастался, что продажи в Южной Корее довольно позитивные, и положительных отзывов много.

География продаж Kia Tasman означает, что новому пикапу придётся конкурировать в основном с Ford Ranger и Toyota Hilux. Поставки в Северную Америку были сомнительны ещё до пошлин Трампа, а теперь о расширении гаммы массовых моделей в США остаётся только мечтать.