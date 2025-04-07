В России продают 11-летний Nissan Almera в состоянии нового авто

На классифайдах обнаружили седан Almera тольяттинской сборки, который простоял в гараже 11 лет. Продавец утверждает, что автомобиль новый, «только что из салона», и в эксплуатации не был. На одометре всего 140 километров. Комплектация средняя, с атмосферным двигателем 1.6 сочетается 4-ступенчатый автомат. Цена солидная: за седан просят 1,4 миллиона рублей!

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На фотографиях изъянов у Nissan Almera нет: чистое подкапотное пространство, аккуратный салон, кузов с идеальными хромированными деталями и незамутнённой оптикой. Штатно у седана две подушки безопасности, кондиционер, подогревы передних кресел, противотуманные фары, усилитель руля, электрозеркала и магнитола. Дилер добавил защиту картера, противоугонную систему, парктроники и сигнализацию с центральным замком.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

В начале производства на АвтоВАЗе японские седаны с автоматом стоили 504 000 рублей, что было сравнимо с Renault Logan, Chevrolet Cobalt или Hyundai Solaris. Начинка бесхитростная, но надёжная: с двигателем 1.6 (102 л.с., 145 Нм) сочетается японская коробка передач. Достоинства и недостатки типичны для машин на платформе B0.

За 1,4 миллиона рублей покупатель может найти целую плеяду более свежих машин, но новой будет только продукция АвтоВАЗа — с учётом скидок под критерии попадает даже Lada Vesta NG. Рынок «капсул времени» противоречив, поэтому закономерности продаж обычных «бюджетников» не применимы.