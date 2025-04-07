Как показали себя российские премиальные шины Ikon Autograph Aqua 3

После ухода крупных автопроизводителей российский рынок покинули и ведущие бренды шин: Michelin, Continental, Bridgestone и Nokian Tyres. Впрочем, дефицита продукции не произошло - удалось оперативно перезапустить большую часть предприятий. Плюс включился параллельный импорт и появились новые марки из КНР, которые сразу же ринулись занимать опустевшие ниши. Ну и стоит отметить, что вместо финских покрышек в нашей стране начали выпускать резину под брендом Ikon Tyres. Основной завод во Всеволожске мощностью 17 млн покрышек в год стабильно работает, но вот от привычных названий шин пришлось избавиться, теперь нужно привыкать к новым именам. У нас на тесте оказались Autograph Aqua 3 - рассказываем о плюсах и минусах российской премиальной модели.

© Российская Газета

По своим характеристикам Autograph Aqua 3 близка к Hakka Blue 3. А она, напомним, предназначена для компактных и среднеразмерных семейных легковушек. Главная особенность - модель обеспечивает комфортное вождение как на сухом, так и мокром асфальте с поддержанием всех рабочих характеристик на высоком уровне.

Не секрет, что в дождливую погоду аварийность на дорогах резко возрастает. Увеличенный объем продольных канавок и дренажных элементов особой формы помогает резине не "поплыть". Такая геометрия способствует ускоренному отводу воды в том числе на дорогах, покрытых водой и изрезанных колеями.

Канавки особой формы на центральных ребрах втягивают воду и ускоряют ее отток из пятна контакта, направляя поток к широким основным каналам. Для ускорения же отвода воды во внутренней плечевой зоне предусмотрен изгиб шашки протектора, направляющий воду из продольной канавки в поперечную канавку и далее выводящий влагу наружу.

Наш опыт показал, что Skoda Octavia, обутая в покрышки размерностью 205/55 R16, чувствует себя как рыба в воде прежде всего в ненастную погоду, когда асфальт покрыт водянистой пленкой.

Правда и то, что на сухом покрытии показатели новой резины также остаются стабильными. Автомобиль уверенно тормозит, цепко держится на скоростной прямой и в связке поворотов и, что не менее важно, даже на разбитом асфальте машина демонстрирует высокую плавность хода.

Поменяв зимний комплект на Autograph Aqua 3, сразу же отмечаем тишину, которая воцарилась в машине. Но это и понятно, после шипов любая летняя модель - это совсем другой уровень. Впрочем, и потом - когда эффект новизны прошел - шины не стали шумнее. И все это благодаря специальному рисунку протектора.

Боковая поверхность ребер на протекторе имеет полукруглые углубления, по форме напоминающие профиль мяча для гольфа. На практике эти углубления влияют на движение воздушного потока, охлаждают поверхность шины и препятствуют возникновению шума. Так что проверено - кричать друг на друга не придется.

Еще один важный критерий, на которой ориентируются автовладельцы - это экономичность. Производитель отмечает, что благодаря низкому сопротивлению качению за счет специальной рецептуры резиновой смеси удается добиться того, что машина, обутая в шины Aqua 3, отличается умеренным аппетитом. Честно говоря особой разницы с предыдущим комплектом летних шин не заметил. Впрочем, это и понятно, сама по себе Skoda Octavia двигателем 1,4 TSI и так одна из самых экономичных в своем классе. Вполне возможно, что на других машинах эта особенность позволит реже заезжать на АЗС.

Покупая новую резину, многие задумываются о том, а сколько лет она прослужит? Долговечность этой модели Ikon обусловлена не только наличием специальных присадок в ее составе, но и улучшенным пятном контакта. Благодаря его оптимизированной форме и размеру, достигается более равномерное распределение статических и динамических нагрузок между центральными и плечевыми блоками. За счет этого протектор изнашивается медленнее, и каждый комплект шин может преодолевать расстояния свыше 60-80 тысяч км.

Кстати, на Autograph Aqua 3 установлен индикатор износа, который показывает остаточную глубину протектора в миллиметрах, исчезновение цифр сигнализирует об износе шины. Очень удобная опция.

Интересно, что большая часть владельцев этой модели, судя по отзывам в Сети, хвалит российские покрышки за универсальность. Но отмечают и минусы, среди которых главный - это стоимость. С этим сложно не согласиться, конечно, на рынке есть куда более бюджетные варианты.

Новый продукт от Ikon предлагают по цене от 6 300 рублей. Впрочем, и конкуренты в этом же сегменте стоят не намного и дешевле. Например, Gislaved Premium Control обойдется от 5900 рублей, а Pirelli Cinturato P1 Verde от 4900 рублей. Впрочем, есть модели и дороже. Так, Hankook K135 Ventus Prime 4 предлагают от 7000 рублей, а Yokohama BluEarth-ES32 - от 6300 рублей.