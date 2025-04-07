Тест обновленного Jetour T2: теперь с автоматом вместо робота

Роботизированные коробки передач сейчас везде. Они устанавливаются почти на все модели, какого производителя ни возьми — выбора почти нет. Но любовь к автоматам в России неугасима, и компании начинают подстраиваться: такая трансмиссия появилась, например, у Geely Atlas, Exeed RX и даже на седане Chery Arrizo 8. Теперь автоматической коробкой обзавёлся и брутальный вседорожник Jetour T2. Мы познакомились с этим автомобилем.

© Motor.ru

Первые Jetour T2 появились на нашем рынке в прошлом году почти в это же время — весной. Кроссовер предлагался с безальтернативным двухлитровым турбомотором концерна Chery мощностью 245 лошадиных сил (375 Нм) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Коробка, которая до этого не ставилась ни на один другой Джетур, неожиданно оказалась одной из лучших в плане настроек, которые сейчас представлены на моделях из Китая.

© Jetour

© Jetour

Но претензии у владельцев были. Недоработки компания исправляла различными апдейтами, попутно не особо скрывая, что к выходу готовится версия с классическим автоматом.

Спустя год, в гамму модификаций добавили восьмиступенчатую гидромеханическую коробку, которая предлагается для новой топовой версии Discovery. Про происхождение автомата в Jetour открыто предпочитают не говорить, уточняя лишь, что он разработан «в сотрудничестве с японским партнёром».

© Jetour

© Jetour

Однако судя по всему, речь идёт про хорошо всем известный Aisin, прекрасно себя зарекомендовавший. Причём, и вся начинка трансмиссии тоже должна вызывать уверенность в надёжности — в ней используются немецкие фрикционы, японские соленоиды и некоторые другие «некитайские» детали.

Конструктивно похожая «гидромеханика» уже устанавливается на полноприводную версию Jetour Dashing и кроссовер Soueast 07 — эта марка вместе с Джетуром входит в состав концерна Chery, поэтому можно предположить, что в будущем такая же коробка будет появляться и на других его моделях.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

Переход на автомат ожидаемо сказался на динамике и экономичности Т2, но незначительно. Если вариант с преселективом набирал «сотню» за 8,7 секунды и расходовал в смешанном цикле около 9,3 литра бензина, то новый кроссовер стал на 0,2 секунды медленнее и 0,4 литра прожорливее.

И это — паспортные данные. В реальности же цифры получаются немного другими: на трассе компьютер автомобиля с «роботом» показывал около 11 литров на сто километров пробега. Вариант с «гидромеханикой» укладывался примерно в те же значения, но езда по умеренному бездорожью увеличит их примерно до 13–15 литров.

© Jetour

На ходу Jetour T2 с автоматом ведёт себя очень похоже на версию с преселективом — настройки такие же комфортные. Автомобиль плавно трогается и разгоняется (даже при кикдауне), коробка незаметно переключает передачи, не дёргается, не подтормаживает и не путает передачи, ведя себя максимально предсказуемо и понятно.

Лишь пару раз за всё время теста возникали лёгкие, малозаметные тычки в переходных режимах — и на этом всё. Но в целом нареканий к автомату ни в спокойном режиме движения, ни в случаях, когда нужно поехать пободрее, не возникает.

© Jetour

Педаль газа слегка задемпфирована и автомобиль ощущается чрезмерно ленивым — особенно на трассе, когда кажется, что T2 совсем не едет на свои 245 лошадиных сил. Спортивный режим делает отклики и характер кроссовера пободрее, но работа автоматической коробки остаётся такой же плавной и комфортной, но при этом почти лишённой запаздываний в переключениях на пониженные.

© Jetour

В реальности разница в динамике между автомобилем с «роботом» и автоматом вряд ли будет заметна. Как и в его поведении на дороге: отличная устойчивость на прямой и достойная плавность хода остались при нём.

© Jetour

Но на бездорожье контролировать машину стало даже удобнее. Автоматическая коробка по умолчанию меньше склонна к перегреву, чем «робот», а управлять тягой и дозировать её здесь проще. И это важно, потому что Jetour T2 вполне готов к небольшим вылазкам за пределы асфальтированных дорог. Уже «в базе» он идёт с металлической защитой двигателя, у него 22-сантиметровый дорожный просвет, а у полноприводной трансмиссии есть блокировки как межосевой муфты, так и заднего межколесного дифференциала.

© Jetour

Правда, самостоятельно заранее заблокировать «диффы» нельзя: этим заведует электроника — всего предусмотрено семь режимов движения (включая три для бездорожья). Также у модели есть внедорожный «ползучий» круиз-контроль, который работает на скорости от 7 до 15 километров в час, функции помощи при спуске с горки и контроля глубины брода (который может достигать 700 мм).

© Jetour

Во время тестов ни раскисшие подъёмы в горку, ни грязевые колеи, ни небольшие броды, ни глубокий снег и прочие не самые удобные участки оффроуда, которыми полны весенние загородные дорожки, не доставили автомобилю (и его коробке) никаких проблем.

Помимо новой коробки передач, у Jetour T2 появилось ещё несколько новшеств. Во-первых, автомобиль получил сертификацию со сцепным устройством: максимальная масса прицепа составляет 750 кг или 1600 кг, если он оборудован тормозами. Также это распространяется и на «свежие» машины с роботизированной трансмиссией.

© Jetour

Во-вторых, у версии с «гидромеханикой» появилось полноценное запасное колесо. Если раньше докатка была упакована в кофр, который для того, чтобы её достать, приходилось снимать, то теперь всё стало намного проще. Правда, демонтировать камеру заднего вида, установленную по центру колеса, всё равно придётся, как и пользоваться «секреткой» для откручивания крепёжных болтов.

В-третьих, кроссовер с автоматом предлагается только в новой (и самой хорошо оснащённой) версии Discovery. И если внешне такой автомобиль можно отличить по запаске без кофра, то внутри он почти ничем не выделяется. Разве что селектором коробки с «хрустальной» секцией.

© Jetour

© Jetour

Тут гораздо интереснее оборудование. Например, у водительского кресла появился массаж, у переднего пассажирского — оттоманка, а на втором ряду подогрев теперь распространяется не только на подушки, но и на спинки. Из других мелочей — это розетка на 220 В в багажнике и климат-контроль с фильтром частиц PM2.5.

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

© Jetour

И главное: Jetour T2 Discovery с автоматом — самый дорогой и богато оснащённый вариант модели, который стоит 4 449 000 рублей.

Базовый кроссовер с роботизированной трансмиссией оценивается в 3 959 000 рублей. В его оснащение входят шесть подушек безопасности, светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, датчики света и дождя, круиз-контроль, беспроводная зарядка, система кругового обзора и задний парктроник, а также подогревы руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и сидений обоих рядов.

© Jetour

© Jetour

Версия за 4 249 000 рублей (тоже только с «роботом») получит панорамную крышу, адаптивный круиз, вентиляцию передних сидений, передний парктроник, аудиосистему Sony с 12 динамиками, атмосферную подсветку салона и 20-дюймовые диски вместо 19-х.

Discovery же получит все эти опции плюс новое оборудование, добавленное специально для этой версии.

© Jetour

Jetour T2 с новой коробкой должен заинтересовать тех, кто планирует ездить на этом автомобиле не только по асфальтированным дорогам — тут и полноценная запаска как раз окажется в тему. При этом машина не растеряла своих основных положительных качеств — это удобный, тихий и достаточно комфортный кроссовер как в городских условиях, так и за их пределами. И Т2 всё ещё удерживает планку одного из самых интересных и сбалансированных китайских автомобилей на нашем рынке. /m