Эксперт оценил идею покупки Hyundai Mufasa для китайского рынка

Китайские паркетники заполонили наш рынок, и покупатели уже стали забывать про привычные марки. Более того, даже если захочется купить новый Hyundai или, например, Мазду, то с большой долей вероятности автомобиль тоже будет из Китая. А в некоторых случаях и вовсе созданным исключительно для китайского рынка.

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Но стоит ли покупать такие автомобили, созданные исключительно для рынка Поднебесной? Разберемся на конкретном примере.

Hyundai Mufasa построен на платформе последнего Tucson. Кроссовер предлагается по цене от 3,5 млн рублей за простую версию DLX. Более продвинутая комплектация LUX с климат-контролем вместо простого отопителя обойдется почти в 4 млн рублей.

Mufasa занимает промежуточное положение между Кретой и Туссаном. Причем кроссовер довольно практичный и радует множеством полезных мелочей в салоне. По количеству отделений он вполне может соперничать с некоторыми минивэнами. Багажник вмещает более 400 литров, что для класса весьма достойно.

Двигатель только один – атмосферный двухлитровый Smartstream мощностью 160 л.с., который работает в паре с хорошо знакомым нам автоматом A6MF1.

Подарить захватывающую динамику этот тандем не способен. Зато расход топлива неплох. К тому же можно заливать 92-й бензин.

Шасси тоже получилось достойным, но немного не хватает прочности ходовой на разбитой дороге – адаптации для России у этой машины нет.

Еще нужно помнить, что Hyundai Mufasa – исключительно переднеприводный автомобиль. Это упрощает обслуживание, но не все покупатели готовы согласиться на такую версию кроссовера.